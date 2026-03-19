Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Segundo embate
Notícia

Alfinetadas, promessas e críticas: as estratégias dos pré-candidatos ao governo do RS no debate da Fecomércio

Cinco postulantes ao Piratini falaram sobre economia, educação e futuro do Estado

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS