Vereadora de Viamão acusa prefeito cassado de interferir na atual gestão e pede abertura de CPI

Câmara de Vereadores de Viamão terá CPI para investigar prefeita em exercício e prefeito cassado. Câmara de Vereadores de Viamão / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A vereadora de Viamão Duda Peres acusou o prefeito cassado Rafael Bortoletti (PSDB) de participar de reunião na prefeitura com secretários, em sala no gabinete da prefeita interina, Michele Galvão (PSDB). Duda apresentou uma foto que comprovaria o encontro, datada de 27 de janeiro, e pediu a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a situação.

No documento, Duda afirma que há indícios de que Bortoletti estaria "exercendo influência direta ou indireta" no gabinete da prefeita interina. Segundo a acusação, ele estaria participando de reuniões, orientando decisões administrativas e interferindo em atos do Executivo.

Além do pedido de abertura da CPI, a vereadora pediu acesso à cópia das imagens de câmeras de monitoramento do gabinete da prefeita dos últimos 30 dias. Duda Peres expôs a situação durante a sessão da Câmara Municipal desta quinta-feira (26).

Dez vereadores assinaram o pedido de abertura da CPI, ultrapassando o mínimo exigido pela Lei Orgânica, que é de um terço dos 21 parlamentares. Na próxima semana, os parlamentares deverão definir quem será o presidente e o relator da comissão, além dos integrantes.

Além de Duda, assinaram o pedido de abertura da comissão os vereadores Eda Regina Godoy (PDT), Felipe Almada (PP), Jonas Rodrigues (PL), Leandro Bonatto (PSDB), Lucas Souza (PSDB), Markinhos da Estalagem (Agir), Marco Borrega (PDT), Maurício Carravetta (PP) e Rodrigo Pox (Podemos).

Bortoletti foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por prática de conduta vedada, depois de supostamente ter participado de inauguração durante a campanha eleitoral, em 2024. Além disso, ele é namorado de Michele, que também é candidata a prefeita na eleição suplementar de Viamão.

Em nota, o PSDB de Viamão afirmou que o fato citado no pedido de CPI já foi denunciado ao Ministério Público e lamentou a decisão.

"Segundo o MP, o ex-prefeito Rafael Bortoletti não possui qualquer impeditivo de circular nas dependências da prefeitura, como qualquer cidadão que seja convidado. Lamentavelmente, a suplente de vereadora Duda Peres tem se notabilizado por levantar uma série de suspeitas com o objetivo eleitoral de favorecer o candidato Bonatto (PSD), sendo inclusive expulsa do PSDB Viamão", diz nota enviada pelo partido à coluna.

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Expulsão do partido

No início da sessão, a vereadora recebeu o comunicado de que havia sido expulsa do PSDB, lido pelo 1º secretário da mesa diretora, Marco Antônio Borrega (PDT). Os tucanos alegam que Duda publicou vídeos e participou de podcasts criticando o partido e integrantes sem provas, chamando-os de "bandidos" e ridicularizando a imagem da prefeita em exercício. Os episódios estariam acontecendo desde novembro de 2025.

Além disso, o PSDB afirma que Duda está apoiando abertamente o candidato Valdir Bonatto, do PSD, que concorre a prefeito na eleição suplementar da cidade. O caso é visto como infidelidade partidária.

— É um dia triste para mim. PSDB é um partido que sempre estive e honrei. Trago meu repúdio ao presidente Túlio Barboza, que sabe das dificuldades que passei lutando pela sigla na rua, e assina o documento da minha expulsão pelo simples fato de eu estar com posicionamento contrário ao governo. Saio chutada do PSDB — disse Duda Peres, na sessão de quinta.