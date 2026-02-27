Tribunal de Contas faz pagamento milionário de penduricalho em meio a julgamento no STF

Montante pago pelo TCE em fevereiro corresponde a 30% das licenças-prêmio pagas desde 2020. TCE-RS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

De uma só vez, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) pagou R$14.329.413,64 em licenças-prêmio não gozadas. O montante aparece no portal da transparência do órgão e foi pago no dia 18 de fevereiro, duas semanas depois que o ministro do STF Flávio Dino determinou a revisão e suspensão dos "penduricalhos" do serviço público não previstos em lei.

Não há detalhamento sobre a divisão do pagamento entre os servidores e integrantes da corte. Além disso, na página do tribunal não constam as folhas de pagamento de janeiro e fevereiro de 2026. O último dado é referente ao salário pago em dezembro de 2025.

O valor consta da rubrica "LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA - CIVIS". O benefício permitia tirar três meses de folga a cada cinco anos de trabalho, com a possibilidade de conversão do descanso em dinheiro. No Estado, foi extinto na reforma administrativa do governo Eduardo Leite.

O pagamento milionário feito no dia 18 é o maior desde 2019, quando foram pagos R$18.657.334,96 em licenças-prêmio retroativas. De lá para cá, a maior parte dos pagamentos do benefício não ultrapassou R$ 1 milhão. A última vez que isso ocorreu havia sido em dezembro de 2024, quando R$ 5 milhões foram empenhados pelo tribunal.

Segundo o portal da transparência do Estado, que apresenta dados a partir de janeiro de 2020, o TCE pagou R$ 47,5 milhões em licenças-prêmio desde o início da contabilização. O valor pago em fevereiro, o maior do período, corresponde a 30% deste total.