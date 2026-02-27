Subprocuradora-geral para Assuntos Institucionais pede para sair e amplia tensão no MP

Isabel Guarise Barrios enviou carta ao procurador-geral comunicando sua saída. Isabel Guarise Barrios / Arquivo Pessoal

A decisão da promotora Isabel Guarise Barrios, de deixar o cargo de subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, ampliou o clima de tensão no Ministério Público Estadual e escancarou o descontentamento de parte da classe com a condução do procurador-geral Alexandre Saltz. Sem conseguir conversar com Saltz para expor seu descontentamento em relação ao que definiu como “esvaziamento” de suas funções, Isabel encaminhou carta ao procurador-geral e, em seguida, mandou um e-mail para os colegas explicando a decisão de sair.

À coluna, Isabel confirmou ter ficado incomodada com episódios em que o procurador-geral tomou decisões envolvendo a área de atuação dela, sem consultá-la. Citou especificamente as mudanças no Grupo de Apoio e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), sem que ela tenha sido consultada.

Isabel diz que não se trata de vaidade, mas de respeito às atribuições previstas em lei para o cargo que ocupava:

— Não tenho nada contra a indicação do dr. Rogério Caldas para o Gaeco, mas se a lei diz que está entre as minhas atribuições, não posso ser a última a saber.

Saltz disse à coluna que considera normais as trocas na administração e que não há crise:

— O sistema é presidencialista. Não preciso consultar todos da diretoria para tomar uma decisão. Não atendi ao pedido da Isabel para conversar naquele dia porque estava com outras agendas e fui surpreendido com o pedido dela para sair. Isabel é minha amiga. Vamos conversar.

Até o final da tarde desta sexta-feira (27), os dois ainda não haviam conversado. Isabel garante que a saída não tem a ver com a sucessão de Saltz, em 2027, e diz que ainda não decidiu se disputará a indicação. Essa possibilidade existe. Tradicionalmente, o subprocurador para Assuntos Institucionais é um potencial candidato à vaga de procurador-geral.

Confira a íntegra da carta de Isabel aos colegas

Prezadas e prezados colegas de Ministério Público

Na data de hoje comuniquei ao Procurador-Geral de Justiça minha decisão de deixar o cargo de Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, frente ao qual tive a honra de estar por mais de dois anos, sendo a primeira mulher na história da Instituição a ocupá-lo.

Conforme consta na carta entregue ao PGJ, tal decisão se deve justamente em respeito ao mencionado cargo, à sua importância e para assegurar as atribuições que lhe confere a lei, eis que entendo estarem estas diminuídas, apesar de meus esforços em resguardá-las. No documento, ainda, como já o fiz em outras oportunidades, atentei para as funções também estabelecidas em lei para os demais cargos da Administração Superior do Ministério Público, que se prestam a garantir a democracia interna e o fluxo contínuo do trabalho, independentemente de quem esteja exercendo a Chefia Institucional.

Agradeci a oportunidade que tive de ocupar tão importante posição, me coloquei à disposição para o processo de transição e espero que a decisão comunicada e seus motivos se prestem a correções que possam garantir continue o Ministério Público do Rio Grande do Sul cada vez mais forte e reconhecido positivamente pela sociedade gaúcha.

Retorno à Promotoria de Justiça com a mesma disposição e energia que me acompanham desde 03 de junho de 1996, data em que minha realização profissional se concretizou, ao ingressar no Ministério Público.

Em minha trajetória ocupei cargos associativos e outros de administração (Vice-Presidente da AMPRS, Diretora de Valorização Funcional da AMPRS, Coordenadora do CAOUrb, Chefe de Gabinete da PGJ, Secretária-Geral da PGJ, Promotora-Corregedora, membro do Conselho Curador da FMP) sempre compartilhando confiança e lealdade com aqueles que trabalhei. Não acredito seja possível desempenhar com tranquilidade um bom trabalho se não estiverem estes conceitos bem claros e presentes.

Tudo que sempre realizei profissionalmente é fruto da paixão e da crença que deposito em nossa valorosa Instituição, que é o espelho das mulheres e dos homens que dela fizeram e fazem parte.

Grande abraço,