Sem Stédile, eleição suplementar de Cachoeirinha terá quatro  candidatos

Montagem de fotos da Câmara Municipal de Cachoeirinha / Instagram / Facebook / Divulgação / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Quatro candidatos estarão na disputa pela prefeitura de Cachoeirinha, que está sem titular desde a cassação do prefeito Cristian Wasem (MDB) e do vice Delegado João Paulo (PP), no início do ano. Na eleição suplementar marcada para 12 de abril, Claudine Silveira (PP), Jussara Caçapava (Avante), Laís Cardoso (PSOL) e Tairone Keppler (PT) estarão na disputa.

O pleito teria ainda um quinto candidato: José Stédile (PSB). Seu nome foi confirmado pela convenção do partido no domingo (22), mas Stédile retirou a candidatura nesta quarta-feira (25) após sair frustrado da tentativa de construir uma frente ampla na cidade.

O PSB negociava com PP, PT e MDB a construção de uma aliança para enfrentar a candidata da direita, Jussara, que também é a prefeita em exercício, por ser presidente da Câmara Municipal. Sem acordo, o PP lançou Claudine para a disputa, e o PT surpreendeu com a indicação de Tairone, que vai para sua primeira eleição majoritária.

Neste cenário, o PSB não irá apoiar nenhum candidato e permanecerá neutro na disputa. Stédile era presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) no governo do Estado, mas pediu exoneração para se adequar às regras da eleição suplementar. Fora do pleito, deve retornar ao cargo.

No rachado MDB, prosperou a vontade de quatro dos cinco vereadores do partido, que votaram a favor da cassação de Wasem (que também é emedebista) e estão fechados com Jussara. Na convenção, o partido selou a aliança com a prefeita em exercício, que terá como vice o vereador Luis Carlos Azevedo da Rosa, conhecido como Mano do Parque (PL).

Wasem, que negocia migração para o União Brasil, já declarou apoio a Claudine.

Veja as chapas

Claudine Silveira , vice Marcos Aurélio Albernaz (ambos do PP ).

, vice Marcos Aurélio Albernaz (ambos do ). Jussara Caçapava ( Avante ), vice Mano do Parque (PL). Apoio do MDB, Republicanos, Podemos, PSD, PDT, PSDB e Solidariedade.

( ), vice Mano do Parque (PL). Apoio do MDB, Republicanos, Podemos, PSD, PDT, PSDB e Solidariedade. Lais Cardoso , vice Breno Munhoz (ambos do PSOL ).

, vice Breno Munhoz (ambos do ). Tairone Keppler (PT), vice Cláudia Azevedo (PV).

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