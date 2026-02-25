"Sem rodovias adequadas, vai ficar impossível competir": o que Leite disse a empresários para defender concessão de estradas

Eduardo Leite defendeu ações dos seus dois mandatos sob o slogan "Meu Rio Grande tá diferente". Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Antes de apresentar pontos em avaliação na proposta do bloco 1 de rodovias estaduais, durante palestra na Setcergs, o governador Eduardo Leite defendeu com unhas e dentes o modelo proposto pelo Estado na primeira edição do ano do Fecomércio Debate. Para um público repleto de empresários, comerciantes e secretários do governo estadual, Leite afirmou que o futuro do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, como um competidor atrativo frente a outros Estados, passa diretamente pela qualidade das rodovias.

— Se não tivermos estradas, esquece. Pode ter capital humano produzindo com excelência, a partir da educação que a gente está fortalecendo, menor carga tributária, o Estado ajustado. Se não conseguir entregar rodovias adequadas para escoar essa produção, vai ficar absolutamente incapaz de competir — afirmou.

Nos próximos dias, em data que ainda não foi agendada, Leite será convidado pela CPI dos Pedágios para responder perguntas dos deputados sobre os modelos de concessão propostos. Na Fecomércio, o governador disse que as críticas aos projetos do Piratini são feitas "por puro interesse eleitoral".

— Tudo foi feito com absoluta transparência, clareza, metodologia para garantir esses investimentos aqui no nosso Estado, e criam um factoide irresponsável que, no final das contas, acaba tentando manchar nosso Estado em frente de investidores privados. Mas nós não vamos desistir, não vamos deixar que ganhe a mediocridade do nosso Estado — criticou.

Novo patamar

Por cerca de uma hora, Leite apresentou indicadores do governo gaúcho dos últimos sete anos, reforçando o slogan adotado para dizer que o "Rio Grande está diferente". O governador comparou a situação que encontrou o Estado, quando assumiu em 2019, com o momento atual, defendendo que há melhoras em todas as áreas.

Celebrada pelo governador, a única novidade anunciada na apresentação foi uma melhora na Classificação da Capacidade de Pagamento (Capag), índice elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional para avaliar a situação fiscal dos Estados e municípios que pretendem contratar operações de crédito com garantia da União. O resultado, segundo Leite, é fruto das medidas adotadas pelo governo estadual nos últimos anos.