Republicanos anuncia apoio à candidatura de Zucco no RS

Capitão Martim, Luciano Zucco, Carlos Gomes, Giovani Cherini e Delegado Zucco Douglas Santos / Divulgação

Depois de assegurar o apoio do PP e do Podemos, o pré-candidato do PL a governador, Luciano Zucco, conquistou o Republicanos, terceiro partido aliado do governo Leite a se bandear para o lado da oposição. É mais uma derrota para o vice-governador Gabriel Souza (MDB), que até aqui só tem assegurado o apoio do PSD.

Em nota oficial, o presidente estadual do Republicanos, o ex-secretário da Habitação Carlos Gomes, divulgou nota informando que o partido "fechou questão em apoio à pré-candidatura do deputado federal Luciano Zucco, do Partido Liberal, a governador do Estado".

O anúncio oficial será feito na próxima segunda-feira (2), às 10h, na sede do diretório do Republicanos em Porto Alegre.

O acordo foi selado em Brasília, na presença de Carlos Gomes, do presidente estadual do PL, Giovani Cherini, e dos deputados estaduais Delegado Zucco, irmão do candidato, e Capitão Martim.