Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pressa para votar
Projeto polêmico pode motivar volta das sessões de quintas-feiras na Câmara de Porto Alegre

Medida é avaliada pelo presidente Moisés Barboza para agilizar análise do Plano Diretor

Henrique Ternus

