Projeto polêmico pode motivar volta das sessões de quintas-feiras na Câmara de Porto Alegre

Vereadores poderão ter de se reunir até três vezes por semana para deliberações na Câmara da Capital. Fernando Antunes / CMPA

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Disposto a votar o Plano Diretor até março, o presidente da Câmara de Porto Alegre, Moisés Barboza (PSDB), avalia retomar as sessões das quintas-feiras. A medida deverá ser adotada caso os vereadores tentem postergar a análise do projeto no plenário.

Previstas em regimento até o ano passado, as sessões das quintas não eram aproveitadas desde 2022 e, por isso, uma resolução da mesa diretora aprovada em plenário acabou com o encontro.

Agora, há dois caminhos para que sejam retomadas: o presidente pode convocar sessões extraordinárias pontuais para as quintas, especialmente para o Plano Diretor. Ou então elaborar resolução de mesa para incluir novamente no regimento o dia a mais de debates na Câmara. Esta última ideia precisa de aprovação no plenário, e, por isso, Moisés só levará adiante caso chegue em acordo com os líderes das bancadas.

Antes de deliberar a respeito da proposta em si, os parlamentares da Capital terão de avaliar mais de 500 emendas anexadas ao projeto. Pelo volume, o tempo de votação já será naturalmente longo, mas Moisés teme que o espaço de debate sobre cada uma das proposições seja explorado politicamente para atrasar a votação. A oposição de Sebastião Melo na Câmara critica o Plano Diretor e entende que há falhas estruturais na elaboração do projeto.

O Plano Diretor foi proposto pela prefeitura de Porto Alegre e está dividido em dois projetos de lei. O principal orienta as regras urbanísticas da cidade como um todo. Já o segundo é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que estabelece os critérios para construção de edifícios na Capital — como a polêmica permissão para prédios de até 130 metros (ante os 52 metros atuais) e a redução de espaços entre eles.

Leia Mais Tribunal de Justiça lança cartilha para auxiliar juízes a decidirem se agressor deve usar tornozeleira eletrônica

Projeto ficha um

Antes de pautar o Plano Diretor, o presidente da Câmara dará atenção a outra proposta do Executivo. Na reunião dos líderes na quarta-feira (4), antes da primeira sessão do ano, Moisés vai sugerir incluir na pauta a proposta que cria o Sistema Municipal de Fiscalização, assim como a Secretaria Executiva de Fiscalização.