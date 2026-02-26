Prefeitura de Porto Alegre tem novo secretário; saiba quem é

Lucas Siqueira foi anunciado como novo secretário de Esportes e Lazer da Capital. Cesar Lopes / PMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O prefeito Sebastião Melo anunciou, nesta quinta-feira (26), um novo titular para a Secretaria de Esportes e Lazer. Será o empresário Lucas Siqueira, formado em administração e fundador da rede de barbearias La Máfia. A posse foi agendada para a próxima terça-feira (3).

Melo aguardava uma indicação do Republicanos, que detém o espaço na base do governo municipal, desde que o atual secretário, Professor Tovi, decidiu assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Tovi é primeiro suplente do partido e vai ocupar o lugar deixado por Gilvani o Gringo, vereador cassado em dezembro do ano passado.

— Damos as boas-vindas ao Lucas, que chega para fortalecer o nosso time de governo e seguir qualificando as entregas na área do esporte e lazer na nossa cidade — resumiu Melo, que anunciou o nome pelas redes sociais.

Esta é a terceira mudança no primeiro escalão de Melo em 2026. Em 10 de fevereiro, Susana Kakuta foi anunciada como nova secretária do Desenvolvimento Econômico, quase dois meses depois que Fernanda Barth (PL) deixou a pasta para retomar o mandato de vereadora.

Antes, no final de janeiro, o vereador Rafael Fleck aceitou o convite para assumir a Secretaria de Serviços Urbanos e trocou de lugar com o então titular da pasta, Vitorino Baseggio, que retornou à Câmara.

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