Prefeitura de Porto Alegre planeja retomar debate sobre ferros-velhos e distribuição de marmitas em 2026

Governo considerou 2025 um ano intenso no Legislativo. Fernando Antunes / Câmara de Vereadores de Porto Alegre / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Ciente de que pelo menos dois terços dos vereadores da Capital devem ser candidatos em outubro, a prefeitura de Porto Alegre optou por um ano mais "leve" e não planeja encaminhar grande volume de projetos ao Legislativo. Entre os temas considerados mais polêmicos, além da votação do plano diretor, que deve ocupar boa parte do primeiro semestre, o Executivo quer debater os ferros-velhos e a doação de comida para moradores de rua.

O governo entende que 2025 foi um ano intenso no Legislativo, com o maior volume de projetos aprovados desde o primeiro ano da gestão de Sebastião Melo, em 2021. O Executivo obteve a aprovação da concessão parcial do Dmae e iniciou o debate sobre o novo plano diretor, cuja votação ficou para este ano.

Com mais de 500 emendas protocoladas, a aposta da prefeitura para vencer o plano diretor é articular a votação em blocos. O secretário-geral de governo, André Coronel, admite que todos os lados terão de ceder para viabilizar esta negociação, o que significa que o Executivo poderá abrir mão de alguma medida ao mesmo tempo em que acata alguma sugestão da oposição.

No cálculo do governo, a votação da proposta deve se estender até a segunda metade de abril. Após esse período, a prefeitura planeja enfrentar o crescimento de casos de fios furtados na cidade. Para isso, há o entendimento de que é preciso agir contra os ferros-velhos, tanto os legais quanto os ilegais.

— Obviamente, isso é destinado para algum lugar, então a gente tem que ir lá na fonte. A melhor forma hoje é agir sobre aquelas pessoas que têm comércio sobre essa atividade, legais e ilegais — avalia Coronel, que prevê ação integrada com forças policiais para coibir o crime.

Já existe um projeto de lei que tramita na Câmara, de autoria do vereador Ramiro Rosário (Novo), que proíbe a instalação e o funcionamento de ferros-velhos e depósitos de sucatas metálicas na Capital. A medida tem o apoio de Melo.

Outro tema que gerou polêmica em 2025 e está na pauta da prefeitura para ser discutido ainda este ano é a distribuição de marmitas para moradores em situação de rua. A vereadora Comandante Nádia (PL) chegou a protocolar um projeto para definir regras para a prática, como cadastro prévio e limpeza dos espaços, mas voltou atrás após a repercussão negativa.

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Segundo Coronel, não há previsão de que a prefeitura proíba a distribuição de marmitas, mas o secretário admite a necessidade de criar um regramento.

— A gente não trabalha com a questão da proibição, mas queremos consensuar a importância de ter locais adequados para as pessoas fazerem as refeições, principalmente nessas áreas onde nós temos infraestrutura, com restaurante popular. Onde não tem infraestrutura municipal, a gente liberaria, normalmente.