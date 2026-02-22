Rosane de Oliveira

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Prefeitura de Porto Alegre planeja retomar debate sobre ferros-velhos e distribuição de marmitas em 2026

Executivo adota pauta reduzida em 2026 devido ao grande número de vereadores concorrendo nas eleições de outubro

Henrique Ternus

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