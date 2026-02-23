Deputados do partido reuniram-se nesta segunda-feira (23) para tratar do futuro eleitoral. Filipe Lederhos / Divulgação

A nota divulgada após reunião dos líderes dos grupos de Covatti Filho e Ernani Polo é um primor do malabarismo linguístico para dizer que o partido está unido, quando ainda não está. Redigida a várias mãos, a nota diz que o “Progressistas encaminha conversas para a unidade partidária”.

Nas entrelinhas e nos movimentos de líderes como o senador Luis Carlos Heinze, antes aliado de Polo, pode-se ler outra coisa. Que o PP caminha para se jogar nos braços do PL e que a candidatura própria vai morrer na praia — ou se afogar em alto mar.

Heinze, que estava com Polo defendendo a candidatura própria, mudou de posição. Agora fala em aliança contra a esquerda. Por esquerda leia-se o MDB do vice-governador Gabriel Souza. O senador diz que está sendo coerente com sua história e que quer uma chapa forte de direita.

Como o único nome testado para governador nesse campo é o de Luciano Zucco (PL), não precisa ser um craque da interpretação de texto para traduzir que se refere à opção preferencial de Covatti Filho, que não é pré-candidato a governador, com o PP indicando o vice e, talvez, uma das vagas ao Senado, prêmio de consolação para Polo.

O desfecho deve ocorrer na próxima segunda-feira (2).

Confira a íntegra da nota

Progressistas encaminha conversas para unidade partidária

Em reunião realizada nesta segunda-feira, na sede do Progressistas, lideranças do partido concentraram esforços na construção de um projeto único para as eleições de 2026.

Mesmo com duas pré-candidaturas ao Governo do Estado, de Covatti Filho e Ernani Polo, o partido avança na consolidação da unidade interna, reafirmando seu protagonismo no campo ideológico da direita, em sintonia com sua história, suas bases e as bandeiras que sempre defendeu.

Nos próximos dias, Covatti Filho e Ernani Polo iniciarão conversas diretas para avançar na construção de um entendimento que permita consolidar um único projeto e um caminho comum para o Progressistas.

“O momento é de maturidade, serenidade e responsabilidade. O partido seguirá priorizando a união, o respeito às lideranças e buscando o protagonismo que os Progressistas de todo o Estado esperam”, afirmou Covatti Filho.