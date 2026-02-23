Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Divisão progressista
Opinião

PP caminha para se jogar nos braços do PL

Nota divulgada após reunião dos líderes dos dois grupos indica que candidatura própria vai morrer na praia

Rosane de Oliveira

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