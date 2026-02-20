PDT e PT postergam abertura de mesa de negociação para aliança no RS

Edegar Pretto e Juliana Brizola, pré-candidatos ao Piratini. Camila Hermes / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Em conversa recente, os presidentes estaduais do PDT, Romildo Bolzan Júnior, e do PT, Valdeci Oliveira, discutiram a possibilidade de reunir formalmente os comandos dos dois partidos. O ato seria o primeiro passo da mesa de negociação para uma aliança na eleição para o governo do Estado.

No entanto, Romildo e Valdeci chegaram à conclusão de que ainda é cedo para fazer o movimento, sob risco de gerar constrangimento nos pré-candidatos dos dois partidos, Edegar Pretto e Juliana Brizola.

O apoio do PT a Juliana é a prioridade nacional do PDT, mas os petistas rejeitam a hipótese de abrir mão da cabeça de chapa, o que seria inédito no Rio Grande do Sul.

Fé no bigode

Petistas que resistem a abrir mão da candidatura própria ao Piratini em favor de Juliana Brizola (PDT) têm uma carta na manga para manter em pé a candidatura de Edegar Pretto. Ela se chama Olívio Dutra.

Próximo de Pretto, o ex-governador tem tamanho para interceder pelo amigo junto ao presidente Lula.

Tempo na tela

Com os apoios agregados até o momento, incluindo o PP, Luciano Zucco (PL) terá cerca da metade do tempo de propaganda eleitoral em rádio e TV na disputa pelo governo do Estado. A proporção é a mesma para a propaganda em bloco e para as inserções veiculadas ao longo da programação das emissoras.

Se fechar a complexa aliança com o PT, Juliana Brizola (PDT) teria a segunda maior fatia.

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Aproveitando o ensejo

Em meio ao processo eleitoral para substituir o prefeito cassado, tramita na Câmara de Cachoeirinha uma proposta que cria emendas impositivas para os vereadores.

A proposta sugere que 1,2% da receita corrente líquida seja reservada para indicações de parlamentares, o que equivale a cerca de R$ 7,8 milhões repartidos igualmente. As bancadas teriam direito a outros 0,6%, aproximadamente R$ 3,9 milhões.

Metade das indicações teria de ser direcionada para a saúde. Ainda sem previsão de entrar na pauta, o projeto precisará do aval de 12 dos 17 vereadores da cidade. A proposta já foi assinada por sete parlamentares.

Só no papel

Vigente há três anos e meio, a lei que criou uma bolsa de incentivo à permanência na escola para alunos da rede pública de Porto Alegre jamais foi colocada em prática. O motivo é a falta de recursos.

O plano da prefeitura era usar verbas do Fundeb, mas o Tribunal de Contas do Estado vetou a medida.