Novo plano diretor de Porto Alegre ganha data para entrar na pauta da Câmara

Líderes das bancadas chegaram a acordo para iniciar deliberação na próxima quarta-feira (4). Mariana Tavares / CMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com previsão de que o assunto ocupe as sessões da Câmara Municipal pelos próximos dois meses, o novo plano diretor de Porto Alegre já tem data para entrar na pauta do Legislativo. A partir do dia 4 de março, vereadores darão início à análise e votação dos dois projetos de lei que tratam do assunto e as mais de 500 emendas protocoladas aos textos.

A data foi aprovada em reunião de líderes na manhã desta quarta (25), após sugestão do líder do governo na Câmara, Idenir Cecchim (MDB). Houve concordância de todas as bancadas, inclusive da oposição, que pretendia iniciar a discussão do plano diretor no dia 2 de março.

Além disso, ficou definido que haverá sessões extraordinárias em todas as quintas-feiras para agilizar a deliberação sobre a proposta. Até que o assunto esteja vencido, os vereadores não irão tratar de outro projeto no plenário.

— O plano diretor é o projeto mais importante da cidade, está com um atraso gigantesco e não iremos descansar enquanto sua votação não for concluída. Enquanto não for integralmente analisado e votado, outros projetos não serão priorizados — garantiu o presidente do Legislativo, Moisés Barboza (PSDB).

São dois projetos que estarão em debate na Câmara. Além do texto que orienta as regras urbanísticas da cidade, a prefeitura separou em uma segunda proposta a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que estabelece os critérios para construção de edifícios na Capital – como a permissão para prédios de até 130 metros (ante os 52 metros atuais) e a redução de espaços entre eles.