Licitação para locação de 1,7 mil câmeras corporais para a Brigada Militar sai neste semestre

Equipamento permite apurações mais precisas em relatos de uso excessivo da força ou acusações infundadas contra policiais. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Um investimento do governo federal no Rio Grande do Sul vai ampliar em quase 140% o estoque de câmeras corporais utilizadas pela Brigada Militar. O convênio que prevê a transferência de recursos para a locação de 1.745 equipamentos foi assinado pelo governo do Estado em dezembro de 2025, e a licitação está prevista para ocorrer neste semestre.

Conforme o plano enviado pela corporação ao governo federal, os equipamentos serão distribuídos em 18 municípios, dentre os quais estão Caxias do Sul, Santa Maria, Canoas e Pelotas (veja lista abaixo). Atualmente, a BM tem mil câmeras de monitoramento em unidades de Porto Alegre e outras 250 para atender os municípios de Cachoeirinha, Alvorada, Viamão e Gravataí.

O repasse é decorrente de um edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no qual o RS foi selecionado. O custo dos equipamentos será de R$ 24,1 milhões, sendo R$ 23,6 milhões aportados pela União e o restante em contrapartida do governo estadual. Nesse valor, estão incluídas as câmeras, equipamentos acessórios e softwares para a gestão das gravações.

Inicialmente, o ministério havia informado que se tratava da aquisição de equipamentos, mas a SSP esclareceu que será um contrato de locação em regime de comodato. Conforme o edital, o prazo de uso das câmeras será de 24 meses.

No cronograma enviado ao ministério, a assinatura do contrato com a empresa vencedora está prevista para junho, mas o prazo pode variar em razão de trâmites burocráticos. A partir da formalização, o prazo para a implantação das câmeras será de seis meses.

Iniciada em 2024, a instalação das câmeras nos uniformes de brigadianos permite apurações mais precisas tanto em relatos de uso excessivo da força ou erros operacionais quanto de acusações infundadas contra policiais militares.

Para além do convênio federal, não há previsão de compra e ativação de outras câmeras para os próximos meses. Conforme o último censo da corporação, a BM tem cerca de 17 mil policiais na ativa.

Para onde irão as câmeras, conforme documento enviado ao Ministério da Justiça: