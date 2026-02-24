Leite reúne secretariado e cobra empenho até o último dia

Leite faz selfie com as mulheres que integram o primeiro escalão, número recorde na história do RS Mauricio Tonetto / Palácio Piratini,divulgação

Quem acompanhou a reunião do secretariado estadual nesta terça-feira (24) registrou que o governador Eduardo Leite falou com tanta empolgação que mais parecia ser o primeiro encontro do primeiro escalão e não o penúltimo (ou último) para os que vão deixar os cargos até 4 de abril.

O próprio Leite ainda não confirmou se renunciará ou não, mas o desejo do presidente do PSD, Gilberto Kassab, é que ele saia para estar disponível como candidato a presidente, a vice ou ao Senado.

Leite reforçou a cobrança para que os titulares das pastas mantenham o ritmo de trabalho e disse que seguirá mergulhado nos projetos para concretizar entregas aos gaúchos até seu último dia no Piratini:

— Até o último dia em que estiver à frente desta cadeira vou continuar trabalhando, cobrando os secretários, analisando projetos e planilhas, resolvendo entraves, para assegurar as entregas aos gaúchos, seja minha saída em 4 de abril deste ano, seja em 5 de janeiro do ano que vem.

Leite disse que está disposto a liderar um projeto nacional para o Brasil, mas lembrou que não se move por aspiração pessoal nem busca simplesmente um cargo. Ele afirma que o objetivo é atuar politicamente onde melhor possa colaborar para um plano de futuro para o país.

O governador tranquilizou os secretários dizendo que a definição sobre seu futuro político deverá se concretizar ao longo do próximo mês. Reforçou que, enquanto isso, não abrirá mão de seguir governando o Estado:

— Já fizemos muito e vamos fazer ainda mais. Já ouvi que, com o tanto de entregas que acumulamos, poderíamos deixar determinadas questões mais polêmicas para o próximo governo. Mas não é justo com a população que um governo eleito para liderar o Estado por quatro anos tenha o último nulo em razão da eleição. Temos convicção sobre uma série de projetos transformadores, como é o caso das concessões, e quero todos os secretários trabalhando até seu último dia também pelo legado que vamos deixar aos gaúchos.