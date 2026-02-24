Leite reúne secretariado e cobra empenho até o último dia

Quem acompanhou a reunião do secretariado estadual nesta terça-feira (24) registrou que o governador Eduardo Leite falou com tanta empolgação que mais parecia ser o primeiro encontro do primeiro escalão e não o penúltimo (ou último) para os que vão deixar os cargos até 4 de abril.
O próprio Leite ainda não confirmou se renunciará ou não, mas o desejo do presidente do PSD, Gilberto Kassab, é que ele saia para estar disponível como candidato a presidente, a vice ou ao Senado.
Leite reforçou a cobrança para que os titulares das pastas mantenham o ritmo de trabalho e disse que seguirá mergulhado nos projetos para concretizar entregas aos gaúchos até seu último dia no Piratini:
— Até o último dia em que estiver à frente desta cadeira vou continuar trabalhando, cobrando os secretários, analisando projetos e planilhas, resolvendo entraves, para assegurar as entregas aos gaúchos, seja minha saída em 4 de abril deste ano, seja em 5 de janeiro do ano que vem.
Leite disse que está disposto a liderar um projeto nacional para o Brasil, mas lembrou que não se move por aspiração pessoal nem busca simplesmente um cargo. Ele afirma que o objetivo é atuar politicamente onde melhor possa colaborar para um plano de futuro para o país.
O governador tranquilizou os secretários dizendo que a definição sobre seu futuro político deverá se concretizar ao longo do próximo mês. Reforçou que, enquanto isso, não abrirá mão de seguir governando o Estado:
— Já fizemos muito e vamos fazer ainda mais. Já ouvi que, com o tanto de entregas que acumulamos, poderíamos deixar determinadas questões mais polêmicas para o próximo governo. Mas não é justo com a população que um governo eleito para liderar o Estado por quatro anos tenha o último nulo em razão da eleição. Temos convicção sobre uma série de projetos transformadores, como é o caso das concessões, e quero todos os secretários trabalhando até seu último dia também pelo legado que vamos deixar aos gaúchos.
Em um gesto interpretado como sinal de que renunciará ao cargo para ser candidato, Leite pediu para fazer uma foto só com as mulheres do primeiro escalão. Nos dois mandatos, ele foi o governador com mais mulheres no secretariado na história do Rio Grande do Sul.