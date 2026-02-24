Governador vai anunciar mudanças na proposta de concessão de rodovias da Serra e Região Metropolitana

Governador volta a fórum para apresentar mudanças. Vitor Rosa / Secom

Serão conhecidas nesta quarta-feira (25) as mudanças que o governo de Eduardo Leite concordou em fazer no projeto de concessão do bloco 1, que abrange rodovias da Região Metropolitana, Serra e Vale do Paranhana. O próprio Leite vai apresentar as sugestões acatadas pelo governo no terceiro e último encontro do fórum proposto pela Federasul e Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Rio Grande do Sul (Setcergs).

A mediação será feita pelo ex-governador Germano Rigotto e pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa. O secretário da Reconstrução, Pedro Cappelupi, explicará as mudanças e os motivos pelos quais o governo não tem como ir além. Em relação ao bloco 2, o governo não fará mudanças porque o edital já foi publicado, a data do leilão está marcada e uma alteração atrasaria todo o processo.