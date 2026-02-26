Futuro da candidatura de Lula está nas contas de Lulinha

Lulinha encrencado no escândalo do INSS é o sonho de consumo da oposição de Lula. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

A quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Lula da Silva, o Lulinha, tem potencial para se transformar no maior pesadelo do presidente Lula em sua derradeira tentativa de conquistar mais um mandato. Até que se tenha a tomografia das movimentações financeiras de Lulinha, tudo segue no terreno da especulação. Qualquer depósito do Careca do INSS ou de outro personagem ligado ao escândalo do INSS colocará a pá de cal na candidatura de Lula, não importando quão desqualificados sejam os adversários.

Lulinha encrencado no escândalo do INSS é o sonho de consumo da oposição. Na lógica da política, será inútil Lula dizer que o filho precisa responder pelo que faz ou que um pai não pode ser responsabilizado pelos atos de um marmanjo de 50 anos. Se o filho do presidente se envolveu com a quadrilha que roubou aposentados e pensionistas, Lula pode dar adeus à candidatura.

A política é feita de símbolos e nada pode ser mais devastador para um presidente em terceiro mandato do que ter um parente de primeiro grau envolvido na fraude que lesou velhinhos e velhinhas. Se nada for encontrado de errado na quebra de sigilo de Lulinha, o pai usará esse resultado como salvo-conduto, mas não estará livre das distorções, das fake news e das narrativas que têm na origem a resistência dos aliados do governo em autorizar a convocação de Lulinha para depor.

Lulinha não é um self-made man, um gênio dos negócios que prosperou pelo talento. Tampouco mostrou algum talento como biólogo para virar referência internacional e ganhar dinheiro na profissão de origem. No primeiro governo de Lula, o filho, que ora reside na Espanha, fez negócios promissores com empresários poderosos, como os donos da Telemar, graças ao interesse de empresas em bajular o presidente da República. Não virou dono da Gamecorp por ser um Bill Gates ou um Steve Jobs dos trópicos, mas pela força das relações familiares.

O filho de Lula nunca teve Ferrari dourada nem fazenda de café com casa do século 19, como espalharam os adversários — e isso é fácil de comprovar. O problema de Lula hoje é uma suspeita cercada de indícios de proximidade do filho com o Careca do INSS. Na Justiça, o ônus da prova cabe a quem acusa. Na política, o acusado precisa provar inocência, mas Lulinha não quis dar transparência a suas movimentações financeiras e a quebra de sigilo veio pela CPI do INSS, depois de várias tentativas de blindagem.