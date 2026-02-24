Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Penduricalhos
Opinião

Freio nos supersalários

Ou o Supremo Tribunal Federal acaba com as licenças, verbas indenizatórias ou o teto salarial pode ser riscado da Constituição. Aqui no RS, o Tribunal de Justiça aprovou pagamento de licença compensatória retroativo a 2015

Rosane de Oliveira

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