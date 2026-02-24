Freio nos supersalários

Flávio Dino, ministro do STF. Gustavo Moreno/STF / Divulgação

Mergulhado numa crise sem precedentes, o Supremo Tribunal Federal ainda consegue dar boas notícias a este Brasil cansado de bancar pagamentos astronômicos a um grupo de privilegiados do setor público. Esse mesmo Supremo enlameado pelas relações perigosas entre ministros e vigaristas de colarinho branco, como Daniel Vorcaro, tem na sua composição o ministro Flávio Dino, que resolveu encarar dois tabus ao mesmo tempo: os penduricalhos criados em base legal e as escandalosas emendas parlamentares sem transparência.

Deveria ter sido o Congresso a garantir o cumprimento do teto salarial, mas faltou vontade ao longo dos últimos anos para encarar as corporações beneficiadas por adicionais de toda espécie, com direito a pagamentos retroativos. Hoje aposentado, o ministro Luís Roberto Barroso chegou a ensaiar um movimento para aplicar o teto previsto na Constituição,mas esbarrou nos interesses das carreiras jurídicas, as campeãs no quesito pagamentos criados sem base legal.

O mesmo Barroso foi contraditório. Como presidente do Conselho Nacional de Justiça usou o termo “penduricalho”, repudiado por 9 em cada 10 juízes, ao mesmo tempo em que autorizou o pagamento de indenizações saídas da imaginação dos criadores de despesa pública sem lei específica.

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Agora, Dino resolveu pegar a fera a unha. Ainda estamos no período de transição, mas é a primeira luz que se insinua pelas frestas das cortinas. Se o teto é o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é baixo para os padrões mundiais, nenhum valor a mais tem de ser pago a título de indenização, mesmo que criada por resolução do CNJ, “com força de lei.

Nesse cenário, torna-se incompreensível que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tenha acolhido por unanimidade, na sessão da última segunda-feira (23), o pedido da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) para pagamento retroativo de licença compensatória desde o ano de 2015.

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Licença compensatória pelo que mesmo? Ah, por excesso de processos. Seria o equivalente a um dia de folga a cada três trabalhados, no momento em que os trabalhadores em geral ouvem dizer que terão de continuar com a escala 6x1 para não implodir a economia. Folga indenizada, naturalmente, que se quer pagar desde 2015, como se trabalhar não fosse o objeto do contrato firmado com a sociedade por essa elite do setor público.

Lembremos que no caso do Judiciário, do Ministério Público e dos conselheiros dos tribunais de contas estamos falando de classes com dois meses de férias, mais o recesso de fim de ano. A eficácia da decisão de segunda-feira está suspensa até que o Supremo julgue, nesta quarta-feira (25), a liminar do ministro Dino.

Na esteira do ministro Flávio Dino, Gilmar Mendes, decano do STF, decidiu nesta segunda-feira (23) que verbas de natureza indenizatória — popularmente conhecidas como "penduricalhos" — só podem ser pagas a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público quando expressamente previstas em lei aprovada pelo Congresso Nacional.

O que diz o TJRS

O desembargador Tulio Martins explica que o órgão especial apenas estabeleceu a data de início da vigência da licença compensatória. Segundo ele, trata-se de alinhamento com os demais Estados e com a decisão do CNJ.