Fafá canta música de Fogaça e encanta plateia em feira de turismo em Lisboa

Fafá foi presenteada por integrantes da comitiva gaúcha. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

O que liga a cantora paraense Fafá de Belém ao Rio Grande do Sul para ser apresentada numa feira de turismo em Lisboa como figura capaz de atrair turistas para o sul do Brasil? O poder universal da música. Amiga do ex-prefeito José Fogaça e intérprete de canções de compositores gaúchos, Fafá cantou Vento Negro na 36ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), em Lisboa, nesta quarta-feira (25).

Encantados com a performance, o secretário do Turismo, Ronaldo Santini, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, presentearam a cantora com um lenço gaúcho. A iniciativa integra a estratégia de promoção internacional do Estado e valoriza os símbolos da cultura gaúcha como instrumento de relacionamento institucional.

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Para Santini, a iniciativa representa mais do que um ato simbólico:

— O lenço gaúcho carrega a nossa história, a nossa tradição e a força do nosso povo. Ao entregá-lo a Fafá de Belém, reforçamos os laços culturais e levamos ao mercado europeu o convite para conhecer o Rio Grande do Sul, seus destinos e suas experiências.