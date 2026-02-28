Escola de Gravataí será modelo para futuras construções

Governador, vice e secretárias visitaram local para dar início às obras em Gravataí. João Pedro Rodrigues / Divulgação

Com investimento de R$ 37,4 milhões do governo do Estado, começou a ser construída nesta sexta-feira (27), em Gravataí, uma escola que deverá servir de modelo para futuras construções. É a primeira escola de grande porte a ser construída no Estado desde 2009. Por isso, o governador Eduardo Leite, o vice, Gabriel Souza, e as secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras, Izabel Matte, foram acompanhar o início das obras. No grupo estava também a deputada Patrícia Alba, presidente da Comissão de Educação.

Concebida dentro do conceito do projeto Escola+, o prédio está localizado no loteamento Breno Garcia e inaugura um padrão visual e construtivo para a rede estadual gaúcha. Com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026, a instituição atenderá a uma demanda histórica da comunidade, oferecendo os ensinos Técnico e Médio e os anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, em um total de 1,2 mil vagas.

No terreno de 16,5 mil metros quadrados, serão edificados um prédio, uma quadra descoberta e um ginásio esportivo, totalizando 7,5 mil metros quadrados. O ginásio também poderá abrigar até 80 pessoas em situações de crise, como eventos meteorológicos adversos, com banheiros e refeitório.

— Quando assumimos a SOP, levamos um susto com o montante de obras necessárias para recuperar a infraestrutura escolar, depois de décadas de parcos investimentos. Com recursos disponíveis, em razão das reformas lideradas pelo governador Eduardo Leite, e a partir das inovações e processos implementados na secretaria, conseguimos não apenas recuperar o passado, mas projetar o futuro. E o futuro está começando hoje, aqui, com esta obra. A escola do loteamento Breno Garcia é a prova de que o amanhã já chegou — comemora a secretária Izabel Matte.

A secretária Raquel Teixeira completa:

— É um novo momento para a infraestrutura da educação pública no Rio Grande do Sul. Vamos entregar à comunidade de Gravataí uma escola pensada para o presente e para o futuro, com qualidade arquitetônica, sustentabilidade e foco na aprendizagem, em um ambiente que valoriza nossos estudantes e professores.