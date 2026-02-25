Ernani Polo deve abandonar vida pública em 2027

Ernani Polo ainda é pré-candidato ao governo do Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Fracassada a tentativa de convencer a cúpula do PP a realizar uma pré-convenção para ouvir as bases sobre candidatura própria ao Piratini, o deputado estadual Ernani Polo trabalha com a possibilidade de abandonar a vida pública ao final do mandato. Aos 52 anos, Polo diz que não tem dependência de mandato.

— Temos a nossa propriedade rural, onde sempre trabalhei. E posso começar uma carreira na iniciativa privada — disse à coluna.

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O que o deputado descarta é a possibilidade de trocar de partido para concorrer a vice de Gabriel Souza, como se especula, ou de aceitar um “prêmio de consolação”, como a candidatura ao Senado pelo PP ou vaga de vice de Luciano Zucco (PL). Essas posições foram colocadas na mesa como possibilidades para facilitar a unidade do PP em torno de Zucco, mas sem uma proposta concreta.