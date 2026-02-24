Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Credenciado pela biografia 
Opinião

Deputados gaúchos deveriam se unir e defender a indicação de Miola para o TCU

Uma das vagas de indicação pela Câmara será aberta nesta quinta-feira e a outra, até o final do ano

Rosane de Oliveira

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