Deputados gaúchos deveriam se unir e defender a indicação de Miola para o TCU

Cezar Miola é conselheiro do TCE-RS. André Felinto / Divulgação

Da frase de Otto Lara Rezende (o mineiro só é solidário no câncer) nasceu, na época da ditadura, a expressão "a esquerda só se une no cárcere". E, dela, uma variação segundo a qual os gaúchos não se unem nem no câncer, nem no cárcere. Agora que estamos em plena democracia, surgiu uma boa oportunidade para provar que essa fama era injusta. Que tal a bancada federal se unir em torno da indicação do conselheiro Cezar Miola, do TCE-RS, para uma das duas vagas que se abrirão no Tribunal de Contas da União?

Uma dessas vagas será aberta nesta quinta-feira (26), quando Aroldo Cedraz completa 75 anos e terá de se aposentar compulsoriamente. A outra é a do gaúcho Augusto Nardes, que lá foi parar por indicação política. Nardes pode se antecipar à aposentadoria compulsória e sair antes para concorrer a deputado federal, mas deixará a Corte até outubro de 2027.

Como esta coluna mostrou, já está em curso um movimento para indicação de Miola, com apoio do governador Eduardo Leite e de autoridades do Judiciário e do Legislativo no Estado. Falta uma manifestação vigorosa dos 31 deputados federais e dos três senadores — unidade difícil, dado que os outros concorrentes são políticos de carteirinha e Miola, um técnico, servidor público por excelência, com longa folha de serviços prestados à educação e ao bom uso do dinheiro do contribuinte.

Unida, a bancada gaúcha poderia pleitear uma dessas duas vagas sem medo de estar indicando um aventureiro. Miola já poderia estar aposentado por tempo de serviço e de contribuição, mas segue na ativa porque ainda tem energia e apreço pela coisa pública. Está acima das disputas partidárias e, talvez seja essa a explicação para o silêncio eloquente dos deputados e senadores gaúchos.

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