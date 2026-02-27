Deputados gaúchos aceleram votação de projetos para endurecer combate aos feminicídios

Deputados federais do RS participam de medidas ligadas ao combate do feminicídio. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Os 20 casos de feminicídios registrados no Rio Grande do Sul neste início de 2026 estão mobilizando deputados gaúchos, que trabalham para agilizar a votação de medidas para coibir o crime. Em Brasília, Luciano Zucco (PL) conseguiu as assinaturas necessárias para pedir urgência na votação do projeto de sua autoria que cria um cadastro nacional de agressores de mulheres.

Zucco usou como inspiração o cadastro nacional de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, instituído em 2024. Com os dados consolidados pelo governo federal, a ideia é viabilizar maior articulação entre União, Estados e municípios para estabelecer ações preventivas.

Com o requerimento de urgência, o deputado prevê que a medida seja pautada para votação na Câmara dos Deputados durante o mês de março.

O deputado Luis Carlos Busato (União Brasil) assumiu a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do projeto de lei 2.083/2022, conhecido como "Lei Barbara Penna". A medida endurece as regras da lei de execução penal contra agressores condenados ou presos preventivamente que continuam ameaçando vítimas de violência doméstica. O projeto é de autoria da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Entre as mudanças previstas, o texto prevê que a aproximação da residência, do trabalho ou de familiares da vítima passa a ser uma falta grave, o que reduz a possibilidade de o preso obter benefícios como progressão de pena, e ainda determina que o condenado por violência doméstica seja transferido de unidade prisional. O projeto também classifica como crime de tortura submeter a mulher reiteradamente a intenso sofrimento físico ou mental.

A proposta foi batizada a partir do caso de Barbara Penna, que sofreu uma tentativa de feminicídio em 2013. Seu ex-companheiro ateou fogo nela e no apartamento onde morava, além de atirá-la pela janela do terceiro andar. Barbara sobreviveu aos ferimentos, mas o incêndio resultou na morte de seus dois filhos. O agressor foi condenado a 28 de prisão, e, mesmo detido, continuou a ameaçar Barbara.

Na última terça-feira (24), a comissão externa da Câmara sobre os feminicídios ocorridos no Rio Grande do Sul aprovou o relatório parcial após nove meses de trabalhos. No período, as seis deputadas gaúchas que integram o grupo percorreram o Estado e elaboraram um raio-X dos casos de violência contra mulheres, em que apontaram falhas graves no combate e prevenção dos casos.

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O relatório parcial foi elaborado pela deputada Maria do Rosário (PT). A comissão ainda agrupa Fernanda Melchionna (PSOL), Any Ortiz (Cidadania), Daiana Santos (PCdoB), Denise Pessôa (PT) e Franciane Bayer (Republicanos).

Aliás

Na Assembleia Legislativa, cresce o movimento para votação de um pacote de projetos de lei com políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres e de combate a feminicídios. Há uma expectativa para que 14 propostas entrem em votação na sessão da próxima terça-feira (3), mas será preciso de acordo entre os líderes das bancadas.