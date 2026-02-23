Deputados aprovam convite para que Leite deponha à CPI dos Pedágios

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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