Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fim de uma era
Notícia

Depois de cinco eleições seguidas, gaúcho Eymael não será candidato a presidente

Conhecido pelo jingle o "democrata cristão", político nunca conseguiu emplacar candidatura

Henrique Ternus

