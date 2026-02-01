Depois de cinco eleições seguidas, gaúcho Eymael não será candidato a presidente

Sem conseguir votações expressivas, político ficou conhecido pelo jingle "Ey, Ey, Eymael, um democrata cristão". Facebook / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Depois de cinco eleições seguidas, José Maria Eymael — conhecido pelo jingle clássico "Ey, Ey, Eymael, um democrata cristão" — não será candidato à Presidência. O Democracia Cristã lançou, no sábado (31), a pré-candidatura de Aldo Rebelo, ex-ministro de Lula e Dilma Rousseff, mas que recentemente se aproximou do bolsonarismo.

Hoje com 86 anos, o gaúcho Eymael foi candidato a presidente em todas as eleições desde 1998, com exceção de 2002, quando tentou sem sucesso ser deputado estadual por São Paulo. No ano passado, alegando motivos familiares, deixou a presidência do Democracia Cristã, partido que refundou após a ditadura militar e do qual é filiado desde 1996.

Nascido em Porto Alegre e formado em Direito e Filosofia pela PUC-RS, Eymael construiu sua carreira política em São Paulo. O único cargo eletivo na carreira do "democrata cristão" foi como deputado federal por dois mandatos, entre 1986 e 1995. Eymael participou da elaboração e aprovação da Constituição Federal de 1988.