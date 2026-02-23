Definidos os candidatos para a eleição suplementar de Viamão; veja quem são

Adriano Ricoldi, Guto Lopes, Michele Galvão e Professor Bonatto disputarão eleição suplementar. Montagem com fotos de Instagram, Davi Ferreira, Arquivo pessoal e Lucas Kloss / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Quatro candidatos estarão na disputa pela prefeitura de Viamão, na eleição suplementar agendada para 12 de abril. Adriano Ricoldi (PSOL), Guto Lopes (PDT), Michele Galvão (PSDB) e Professor Valdir Bonatto (PSD) vão disputar o cargo que está vago desde a cassação do prefeito Rafael Bortoletti e do vice Maninho Fauri (ambos do PSDB), em dezembro de 2025.

Os nomes foram definidos nas convenções partidárias, realizadas no último final de semana. As inscrições das chapas na Justiça Eleitoral devem ser feitas até quarta-feira (25).

Presidente do Legislativo, Michele está no comando da prefeitura interinamente desde o início de janeiro, e ganhou a confiança tucana para seguir o projeto do partido. Escolhida para disputar o pleito, selou acordo com o PL e terá como candidato a vice-prefeito João Andrades, assessor do deputado Luciano Zucco (PL). O grupo conta ainda com o apoio do Republicanos, do Progressistas e do União Brasil.

Michele Galvão e João Andradas serão candidatos pela chapa da situação. Instagram / Reprodução

Após romper com o PSDB, o deputado Professor Bonatto migrou para o PSD e confirmou que será candidato a prefeito de Viamão, na tentativa de retomar o posto que já ocupou por dois mandatos. O vice na chapa será o vereador Rodrigo Pox (Podemos), que chegou a lançar pré-candidatura, mas voltou atrás para apoiar Bonatto. O Democracia Cristã, o Agir e o PRTB também integram a coligação.

PSD lotou convenção que indicou Professor Bonatto como candidato, na chapa com Rodrigo Pox (Podemos). Instagram / Reprodução

Em uma frente unificada de oposição, Guto Lopes (PDT) será o candidato, com Karine Sarico (MDB) de vice — repetindo a chapa que ficou em segundo lugar na eleição de 2024. A vaga também havia sido oferecida ao PT, mas os pedetistas optaram pelo MDB com o argumento de que a dupla já havia sido testada na cidade. Mesmo assim, petistas optaram por integrar a coligação e abriram mão de lançar um nome para a majoritária.

Além dos três, integram a aliança em torno de Guto e Karine o PSB, o Avante, o PRD e o Solidariedade.

Karine Sarico (MDB) e Guto Lopes (PDT) vão reeditar chapa que ficou em segundo lugar na eleição de 2024. Álefer Dias / Divulgação

A decisão do PT motivou o PSOL — que quer distância dos partidos de centro-direita, como o MDB — a lançar seu próprio candidato. O nome validado na convenção é do presidente municipal do partido, Adriano Ricoldi. Com chapa pura, a vice será a enfermeira Magda Chagas.

PSOL terá chapa pura encabeçada pelo presidente do partido, Adriano Ricoldi, ao lado de Magda Chagas. Instagram / Reprodução

Entrave judicial

Mesmo avalizado pelo partido para ser candidato, Bonatto ainda terá de resolver um entrave na Justiça Eleitoral. A resolução do TRE que determinou as regras para o pleito exige que os candidatos tenham filiação deferida nos seus partidos há pelo menos seis meses para que estejam aptos a concorrer — o que não é o caso de Bonatto, que assinou ficha no PSD no final de janeiro.

O PSD já se antecipou e pediu um parecer sobre o tema ao desembargador do TRE aposentado Caetano Cuervo Lo Pumo para ser usado por Bonatto na tentativa de validar sua candidatura. No documento, o jurista aponta que já existe jurisprudência no TSE para flexibilizar os prazos de filiação em razão da natureza excepcional do pleito.

Por isso, enquanto não houver decisão Bonatto concorrerá na condição "sub judice".

Calendário

Passado o período de convenções, os partidos têm até quarta-feira (25) para registrar oficialmente as chapas no Tribunal Regional Eleitoral. A campanha eleitoral para os candidatos inscritos começa na quinta (26). Viamonenses deverão ir às urnas escolher o novo prefeito ou prefeita em 12 de abril. A diplomação dos eleitos será em 7 de maio.