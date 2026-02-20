Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Indicação
Notícia

De perfil técnico, Cezar Miola ganha apoio unânime dos três poderes gaúchos para o TCU

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado nunca ocupou cargo político e é reconhecido por trabalho em favor da educação pública

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS