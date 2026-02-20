De perfil técnico, Cezar Miola ganha apoio unânime dos três poderes gaúchos para o TCU

Miola iniciou sua trajetória no TCE em 1992, como adutiro público externo. Isadora Neumann / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Ganha força no Estado um movimento que tenta viabilizar a indicação do conselheiro Cezar Miola a uma vaga como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Um manifesto assinado pelos representantes dos três poderes gaúchos e órgãos de Justiça expressa "integral apoio" a Miola que, na avaliação dos oito signatários, representa uma candidatura técnica para o posto.

Formalizado no final de janeiro, o documento que respalda Miola é assinado pelo governador Eduardo Leite e pelos então presidentes da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), e do Tribunal de Justiça, Alberto Delgado Neto.

Também apoiam a recomendação:

procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz

presidente do Tribunal de Contas do Estado, Iradir Pietroski

defensor público-geral do Estado, Nilton Arnecke Maria

procurador-geral do Ministério Público de Contas, Ângelo Borghetti

procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa

A vaga no TCU estará aberta na próxima quinta-feira (26), quando Aroldo Cedraz completa 75 anos e terá de se aposentar compulsoriamente. Há ainda uma segunda cadeira que pode ficar disponível, que hoje é ocupada por Augusto Nardes. O gaúcho tem aposentadoria marcada para outubro de 2027, mas avalia a possibilidade de antecipar a saída do TCU para concorrer na eleição de outubro.

A escolha do sucessor cabe à Câmara dos Deputados, que detém três indicações dos nove ministros (outras três são responsabilidade do Senado; e o restante, do presidente da República). O nome escolhido terá de ser aprovado por maioria absoluta do plenário (257 votos), em votação secreta.

Em razão disso, deputados e partidos se movimentam para indicar aliados políticos à vaga. Um dos nomes favoritos é o do deputado Odair Cunha (PT-MG), mas Hugo Leal (PSD-RJ) também está no páreo. O União Brasil se divide entre Elmar Nascimento (BA) e Danilo Forte (CE), e corre por fora o deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), vice-presidente da Câmara.

Nesta quinta-feira (19), o deputado Hélio Lopes (PL-RJ) colocou seu nome à disposição. Ele é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem teria apoio para a indicação.

Como nunca ocupou cargo político, Miola representa um perfil técnico para a vaga no TCU. O conselheiro gaúcho tem no currículo uma história de trabalho em favor da educação pública, reconhecido nacionalmente por educadores como Cláudia Costin e Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Miola estimulou conselheiros de outros Estados a se engajarem na luta por educação de qualidade, apoiando iniciativas que fazem a diferença nos municípios.

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