De perfil técnico, Cezar Miola ganha apoio unânime dos três poderes gaúchos para o TCU

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Ganha força no Estado um movimento que tenta viabilizar a indicação do conselheiro Cezar Miola a uma vaga como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Um manifesto assinado pelos representantes dos três poderes gaúchos e órgãos de Justiça expressa "integral apoio" a Miola que, na avaliação dos oito signatários, representa uma candidatura técnica para o posto.
Formalizado no final de janeiro, o documento que respalda Miola é assinado pelo governador Eduardo Leite e pelos então presidentes da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), e do Tribunal de Justiça, Alberto Delgado Neto.
Também apoiam a recomendação:
- procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz
- presidente do Tribunal de Contas do Estado, Iradir Pietroski
- defensor público-geral do Estado, Nilton Arnecke Maria
- procurador-geral do Ministério Público de Contas, Ângelo Borghetti
- procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa
A vaga no TCU estará aberta na próxima quinta-feira (26), quando Aroldo Cedraz completa 75 anos e terá de se aposentar compulsoriamente. Há ainda uma segunda cadeira que pode ficar disponível, que hoje é ocupada por Augusto Nardes. O gaúcho tem aposentadoria marcada para outubro de 2027, mas avalia a possibilidade de antecipar a saída do TCU para concorrer na eleição de outubro.
A escolha do sucessor cabe à Câmara dos Deputados, que detém três indicações dos nove ministros (outras três são responsabilidade do Senado; e o restante, do presidente da República). O nome escolhido terá de ser aprovado por maioria absoluta do plenário (257 votos), em votação secreta.
Em razão disso, deputados e partidos se movimentam para indicar aliados políticos à vaga. Um dos nomes favoritos é o do deputado Odair Cunha (PT-MG), mas Hugo Leal (PSD-RJ) também está no páreo. O União Brasil se divide entre Elmar Nascimento (BA) e Danilo Forte (CE), e corre por fora o deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), vice-presidente da Câmara.
Nesta quinta-feira (19), o deputado Hélio Lopes (PL-RJ) colocou seu nome à disposição. Ele é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem teria apoio para a indicação.
Como nunca ocupou cargo político, Miola representa um perfil técnico para a vaga no TCU. O conselheiro gaúcho tem no currículo uma história de trabalho em favor da educação pública, reconhecido nacionalmente por educadores como Cláudia Costin e Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Como presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Miola estimulou conselheiros de outros Estados a se engajarem na luta por educação de qualidade, apoiando iniciativas que fazem a diferença nos municípios.
Currículo
Miola iniciou sua trajetória no TCE-RS em 1992, como auditor público externo, passando posteriormente pelo Ministério Público de Contas, até a nomeação, em 2008, para o cargo de conselheiro. Ele presidiu o TCE-RS entre 2011 e 2015. Com atuação nacional, liderou a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, nos anos de 2003 e 2004, assumiu a coordenação do Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa e conduziu, no biênio 2022–2023, a Atricon. Atualmente, ocupa a vice-presidência.