Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Baixo nível
Opinião

CPIs cometem abusos e comprometem a credibilidade da apuração

Mais do que em tempos normais, no ano eleitoral as comissões de inquérito viram palanque da pior espécie

Rosane de Oliveira

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