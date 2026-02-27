CPIs cometem abusos e comprometem a credibilidade da apuração

Sessão da CPI do INSS terminou com soco e empurrões após aprovação da quebra de sigilo do filho de Lula. Geraldo Magela / Agência Senado

As imagens de homens adultos se estapeando na CPI do INSS, após a aprovação da quebra do sigilo bancário e fiscal de Fábio Lula da Silva, o Lulinha, resumem não apenas o baixo nível dos parlamentares, mas a transformação de um instrumento legítimo de investigação em palanque eleitoral. Lulinha já teve o sigilo quebrado em janeiro, sem alarde, pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Polícia Federal, instituição que trabalha sério na investigação de crimes.

O que o presidente da CPI do INSS, Carlos Viana (Podemos) fez na quinta-feira (26) foi aprovar um outro pedido de quebra de sigilo. Valendo-se da confusão generalizada, contabilizou votos de parlamentares que sequer são titulares da comissão — e deu margem para acusações de fraude na contagem dos votos. Isso não ocorreria se a votação dos requerimentos fosse nominal e sem atropelos.

Em outra CPI, a do crime organizado, foi aprovada a quebra de sigilo da empresa do ministro Dias Toffoli e de seus irmãos. O ministro Gilmar Mendes revogou a aprovação com um argumento sensato: uma CPI não pode sair quebrando sigilo de pessoas físicas ou jurídicas se não estiverem no escopo da investigação. Se assim fosse, estaria liberado quebrar o sigilo de desafetos políticos por conexões imaginárias com o objeto da CPI.

Você não precisa gostar de Toffoli ou de Gilmar para concordar que a democracia exige regras. Seria perfeitamente justificável a quebra de sigilo do ministro em uma investigação específica sobre o Master, mas essa CPI os parlamentares não quiseram criar. E não quiseram porque em diferentes partidos há alguém envolvido de alguma forma com Daniel Vorcaro.

O sigilo de Lulinha foi quebrado na CPI em que seu nome apareceu como suposto beneficiário dos desvios de recursos do INSS. O que está em discussão é se teve, de fato, os votos necessários para aprovação do requerimento.