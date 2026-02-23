Cláudio Gastal vai comandar Sesi, Senai e IEL

Gastal foi secretário de Planejamento no primeiro governo de Eduardo Leite. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mais de um mês depois da demissão de Susana Kakuta, está definida a sucessão no comando do Sei, Senai e Instituto Euvaldo Lodi (IEL), ligados ao Sistema Fiergs. O novo diretor será Cláudio Gastal, atual presidente do Badesul, o banco de fomento do Estado.

Gastal já começou a fazer a transição no Badesul, que será comandado por um técnico de carreira até que a Assembleia Legislativa aprove a indicação de um diretor a ser indicado pelo governador Eduardo Leite.

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