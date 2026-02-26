CEEE Equatorial voltará a dar previsão para retomada de energia

Presidente da Equatorial quer melhorar relação com o consumidor. André Ávila / Agencia RBS

Uma das maiores reclamações dos clientes da CEEE Equatorial nos dias em que falta luz está com dias contados. A partir de maio, a concessionária de energia voltará a dar previsão aos usuários sobre a retomada do serviço em caso de falta de luz.

O presidente da empresa, Riberto Barbanera, disse à coluna que isso será possível graças à troca do sistema usado na central de controle por um mais moderno. A previsão é que o serviço comece a funcionar em maio.

— Com o uso da inteligência artificial, teremos condições de dar uma previsão mais certeira do tempo para a retomada da energia — informa o presidente da Equatorial.

Barbanera diz que a empresa suspendeu a prática de dar previsão, adotada pela antiga CEEE, porque não funcionava:

— Pior do que não dar previsão é dar uma previsão irreal e frustrar o consumidor. Com a IA, teremos clareza do tempo necessário para a execução de cada serviço e isso permitirá informar a hora precisa da retomada.

Com a previsão de investir mais de R$ 1 bilhão neste ano, Barbanera diz que a Equatorial deve melhorar o serviço prestado no Rio Grande do Sul, graças à substituição de postes de madeira e a troca de subestações obsoletas. Também está nas metas do presidente melhorar a relação com o consumidor, estressada desde o início, em parte porque a Equatorial herdou uma rede sucateada e o cronograma de investimentos foi prejudicado pela necessidade de direcionar os esforços à recuperação dos estragos causados pelas catástrofes climáticas.