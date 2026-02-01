Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Conscientização
Notícia

Campanha pelo fim da violência contra a mulher mobiliza deputados no Litoral

Blitz Fim da Linha entregou panfletos educativos e informativos para veranistas em Torres

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS