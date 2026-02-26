Campanha de Pretto lança caravana batizada de Levanta Rio Grande

Tem nome e data de nascimento a caravana que o pré-candidato do PT a governador, Edegar Pretto, fará a partir de 13 de março. Levanta Rio Grande será o nome da caravana e, também, da plataforma para a construção do programa de governo. As atividades serão divulgadas no site levanta.rs, que está em construção.
A elaboração do programa de governo será coordenada pelo deputado Pepe Vargas, ex-presidente da Assembleia Legislativa, que tem no currículo dois mandatos como prefeito de Caxias do Sul, experiência na Câmara dos Deputados e em três ministérios — Desenvolvimento Agrário, Relações Institucionais e Direitos Humanos.
A caravana será lançada domingo (1º) em Miraguaí, na Região Celeiro, terra natal de Pretto.