Betina Worm diz que viagens de Melo têm "tumultuado e tocado bagunça geral" em agenda da vice

O jornalista Gabriel Jacobsen colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A vice-prefeira de Porto Alegre, Betina Worm, demonstrou descontentamento, nesta quarta-feira (25), com a rotina de viagens do chefe do Paço Municipal, prefeito Sebastião Melo. De acordo com Betina, as ausências de Melo têm "tocado uma bagunça geral" na agenda dela, que precisa acumular atividades.

— As agendas estão complicadas. Ele (Melo) agora assumiu a presidência da FNP, tem viajado bastante, isso tem tumultuado e tocado uma bagunça geral na minha agenda também. Porque ele viaja e eu assumo a agenda dele e a minha, que já é complicada — disse Betina, na sede do Setcergs, ao explicar para o público presente que estava no evento representando o prefeito.

Vice-prefeita acompanhou fórum de debates na Setcergs, comandado por Eduardo Leite. Mauricio Tonetto / Divulgação

Em 29 de janeiro, Melo assumiu interinamente a presidência da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). Ele é o 1º vice-presidente eleito da entidade e assumiu interinamente por conta do afastamento temporário solicitado pelo prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, até 10 de março.

Nesta quarta, segundo a agenda oficial divulgada no site da prefeitura, Melo passou o dia em Porto Alegre, em reuniões com secretários no Centro Administrativo.