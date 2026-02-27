ARI lança campanha com foco na prevenção ao feminicídio

Diretoria da Associação Riograndense de Imprensa está alarmada com o número de feminicídios registrados no Rio Grande do Sul neste início de 2026. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Alarmada com o número de feminicídios registrados no Rio Grande do Sul neste início de 2026, a diretoria da Associação Riograndense de Imprensa lançará no próximo dia 7, véspera do Dia Internacional da Mulher, uma campanha de alerta para os sinais que precedem a consumação do assassinato de uma vítima da violência doméstica.

Criada pela Agência Moove, a campanha se inspira na música Será, da banda Legião Urbana, na voz de Renato Russo, para mostrar que “isso não é amor”, referindo-se a comportamentos de agressores de mulheres.

A mensagem da ARI pode ser resumida em uma frase: a imprensa não quer noticiar a continuação de uma história que pode ser interrompida diante dos sinais de alerta, que não podem ser negligenciados. Alguns exemplos do que será visto nas peças da campanha:

"Depois do primeiro tapa ele prometeu mudar. Isso não é amor. É violência.”

“Ele chorou. Pediu perdão. Jurou que era a última vez. Isso não é amor. É chantagem.”

“Ele só perde a cabeça quando bebe. Isso não é amor. É agressão.”

“Ela não contou pra ninguém sobre as coisas que quebravam dentro de casa. Isso não é amor. É silenciamento.”

“Ele pediu pra ela não sair mais com as amigas. Isso não é amor. É controle.”

“Ele disse que não viveria sem ela. Isso não é amor. É ameaça.”

“Ele começou escolhendo as roupas, depois as amizades. Isso não é amor. É possessividade.”

"Ela acreditou que ninguém mais iria amá-la. Isso não é amor. É manipulação.”

“Ele a afastou da família. Isso não é amor. É isolamento.”

“Ela passou a acreditar que a culpa era dela. Isso não é amor. É violência psicológica.”

A campanha será lançada às 10h do dia 7 de março, no Salão Nobre da ARI (Avenida Borges de Medeiros, 915 – 8º andar), durante a sexta edição do painel “Jornalistas Inspiradoras”, com Manuela Borges e Fabiana Reinholz. A mediação será da 1ª vice-presidente da entidade, Cláudia Coutinho.

Com o tema central “Violência e as Jornalistas Mulheres”, o evento promete abrir um espaço vital para o debate sobre os desafios enfrentados por profissionais femininas no jornalismo.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra foi inaugurada em 2024. O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos