Aliados do governo Leite debandam e deixam Gabriel Souza isolado

Base do governo estadual desidratou e deixou Gabriel, por enquanto, apenas com PSD. Neimar De Cesero / Agencia RBS

É cedo para dizer que no baile da sucessão estadual o vice-governador Gabriel Souza corre o risco de “dançar com a vassoura”, mas a rapidez com que seus potenciais aliados escolheram outro par desidrata a candidatura do MDB em um momento crucial. Para quem esperava montar uma aliança com os principais partidos que ocuparam cargos estratégicos nos dois mandatos de Eduardo Leite, o saldo atual é desanimador, com PP, Podemos e Republicanos fechados com Luciano Zucco (PL).

Gabriel diz que não se abala, mesmo em desvantagem nas pesquisas que mostram Zucco, Juliana Brizola (PDT) e Edegar Pretto (PT) à sua frente. A esperança de crescer na campanha vem do fato de que MDB e PSD são dois partidos sólidos e que, na hora de mostrar o que cada candidato fez, as entregas do governo Leite contarão a seu favor.

Outra fonte de esperança vem do passado: a constatação de que se as pesquisas de fevereiro do ano eleitoral fossem decisivas, Germano Rigotto, Yeda Crusius e José Ivo Sartori não teriam sido governadores.

O MDB ainda tem esperança de atrair o PDT, caso o PT não aceite sacrificar a candidatura de Pretto em favor de Juliana. Não que Gabriel tenha alguma expectativa de ter Juliana como vice. A avaliação interna é de que, se o PT não abrir mão da candidatura própria, Juliana concorra a deputada federal. Esse é o desejo dos deputados aliados do governo, que não têm bom relacionamento com o PT.

A posição do PSD na chapa de Gabriel vai depender de qual cargo Leite vai concorrer — se é que será candidato. O governador já admitiu não ser candidato, e cumprir o mandato até o fim, mas o calendário estabelecido por Gilberto Kassab não deixa margem para manobra. Se quiser ter alguma chance de disputar a Presidência, Leite precisará renunciar ao cargo de governador até 4 de abril. E Kassab estabeleceu que o candidato do PSD será definido entre esse dia e o final de abril.