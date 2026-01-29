Tribunal de Justiça lança cartilha para auxiliar juízes a decidirem se agressor deve usar tornozeleira eletrônica

Tribunal de Justiça quer melhorar monitoramento eletrônico de agressores de mulheres. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Acatando uma sugestão da deputada Luciana Genro (PSOL), o Tribunal de Justiça (TJ) criou uma cartilha para juízes com o fluxo recomendado para casos de violência doméstica. A recomendação explica como funciona o monitoramento eletrônico de agressores e indica um passo a passo de como proceder em cada caso para decidir se é preciso ou não determinar o uso de tornozeleira eletrônica.

Luciana Genro fez o pedido ao TJ após o feriado de Páscoa de 2025, em que 10 mulheres foram assassinadas em apenas quatro dias no Rio Grande do Sul. A intenção era que o tribunal emitisse uma recomendação para que os magistrados priorizassem a determinação de tornozeleira eletrônica nos seus despachos de medidas protetivas.

— Esperamos muito que isso incentive um maior monitoramento de agressores, salvando nossas vidas — avalia a deputada, que fez o pedido em maio de 2025.

O documento, assinado pela corregedora-geral de Justiça, Fabianne Breton Baisch, foi publicado em 16 de janeiro de 2026. O material indica as situações em que o juiz pode decidir pelo uso da tornozeleira eletrônica e como fazer a avaliação, levando em conta boletim de ocorrência, histórico, dados estatísticos, Formulário Nacional de Avaliação de Risco e ferramentas de análise do risco, como o Sistema de Gestão Estatística em Segurança Pública do Estado (Geseg).

"Este fluxo busca garantir que as medidas protetivas funcionem de forma efetiva, protegendo a integridade física e emocional da vítima e com acompanhamento rigoroso do agressor", diz trecho da recomendação.