Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Para coibir feminicídios
Tribunal de Justiça lança cartilha para auxiliar juízes a decidirem se agressor deve usar tornozeleira eletrônica

Documento foi elaborado após pedido da deputada Luciana Genro (PSOL)

Henrique Ternus

