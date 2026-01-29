Tarcísio visita Bolsonaro na Papudinha, promete apoio a Flávio e aposta na união da direita no segundo turno

Tarcísio foi à Papudinha acompanhado de Carlos Bolsonaro. Sergio Lima / AFP

Depois de ter adiado a agenda na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfim visitou nesta quinta-feira (29) o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha. Na saída, Tarcísio disse à imprensa que reafirmou a Bolsonaro sua intenção de disputar a reeleição e avisou que estará nos palanques ao lado de Flávio Bolsonaro (PL), que deve concorrer à Presidência.

O governador paulista indicou que seu "papel importante dentro do time" é cuidar do Estado, que, segundo ele, sempre foi seu projeto.

— A gente conversou como amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto. Vamos entrar muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente, e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para a gente resolver, como a questão fiscal — disse Tarcísio, na porta do complexo penitenciário.

Tarcísio e Bolsonaro também conversaram sobre a entrada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no PSD, movimento que pegou a centro-direita nacional de surpresa na última terça-feira (27). Bolsonaro elogiou Caiado, que é um defensor ferrenho do ex-presidente e crítico contumaz do PT.

— O presidente tem apreço pelo Caiado, consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da trajetória política. É uma candidatura que soma com esse projeto e, no final, vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. Ele viu com muito bons olhos e viu um movimento acertado — relatou o paulista.

Caiado já tinha se lançado pré-candidato a presidente no ano passado, quando estava no União Brasil, mas enfrentava resistência interna, já que o partido deve ter a federação com o PP oficializada pelo TSE em breve. Agora no PSD, vai disputar espaço com os também governadores Eduardo Leite, do RS, e Ratinho Júnior, do Paraná.

— Ele não demonstrou preferência. Acha que quem estiver no projeto, soma — finalizou Tarcísio, ao ser questionado se Bolsonaro tinha indicado alguma predileção do PSD para a disputa.

Tarcísio era o favorito de Gilberto Kassab, presidente do PSD, para concorrer à Presidência. Com o governador de São Paulo fora da disputa, Caiado pode ganhar apreço de Kassab por não enfrentar resistência com Bolsonaro nem com o próprio Tarcísio.