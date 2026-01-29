Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pode piorar
Opinião

Portaria do INSS amplia possibilidade de trabalho remoto em meio à crise no atendimento

Quem trabalha no modelo presencial só precisará registrar o ponto uma vez, o que acaba com o controle de jornada

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS