Pedro Simon completa 96 anos com festa no Litoral

Em 2025, uma grande cerimônia foi organizada para os 95 anos de Pedro Simon. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Como já virou tradição, o ex-senador e ex-governador Pedro Simon vai receber familiares, amigos e correligionários em Rainha do Mar, no Litoral Norte, para comemorar seu aniversário. O grande churrasco que será realizado neste sábado (31), data em que Simon completa 96 anos, foi apelidado pelo filho, Tiago, como "paleta Rainha". Trata-se de uma alusão ao Paleta Atlântida, que no último sábado (24) reuniu quase 2 mil assadores na beira do mar em 4,5 quilômetros de churrasqueiras.

A celebração do aniversário este ano não será parecida com o evento organizado no ano passado, quando Pedro Simon chegou aos 95 anos. Desta vez, será um evento familiar ao longo do dia, mas aberto aos amigos e companheiros de partido que quiserem participar e deixar seu abraço no político mais longevo ainda vivo do Estado.

— Quem for, será bem-vindo. Este ano vai ter perfil mais tradicional, com aquela recepção bem caseira, com churrasco, salgadinhos, bebida ao longo do dia, pessoal vai chegando e saindo. Enquanto tiver cerveja, o pessoal fica — brinca Tiago Simon, que é deputado estadual.

Tiago ajudará na recepção na residência da família, em Rainha do Mar, ao lado da madrasta, Ivete Simon. O deputado está empolgado pelo evento, e celebra o fato de poder comemorar mais um aniversário do pai.