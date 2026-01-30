Onda de feminicídios exige postura mais atenta de quem pode salvar mulheres ameaçadas

Governo gaúcho lançou campanha "Não maquie, denuncie" para incentivar mulheres a buscarem ajuda em casos de violência doméstica. Governo do RS / Reprodução

Não há nada de original que se possa dizer sobre essa quantidade absurda de feminicídios no mês de janeiro. Ao mesmo tempo em que temos a sensação de que tudo já foi dito, precisamos repetir obviedades, na esperança de salvar mulheres em risco. É preciso repetir à exaustão que vítimas de violência doméstica devem procurar a polícia, pedir medida protetiva, pedir socorro à família quando se sentem ameaçadas.

Tudo fica ainda mais chocante quando deparamos com casos como o de Marlei de Fátima Froelick, de Novo Barreiro, que pediu medida protetiva no dia 12 de janeiro e o juiz Gustavo Bruschi, de Palmeira das Missões, indeferiu o pedido. O magistrado avaliou que “a conduta descrita revela mero descontentamento". O Ministério Público recorreu, o Tribunal de Justiça reformou a decisão, mas o assassino não chegou a ser intimado. Matou Marlei antes que a Polícia Civil pudesse instalar uma tornozeleira.

Esse caso deve servir de reflexão para juízes e juízas. O assassino de Marlei, Waldir Abling, gabaritou nos sinais de que poderia matá-la e, mesmo assim, o juiz entendeu que não era caso de aplicar a Lei Maria da Penha. E ainda escreveu: “não cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações familiares como simples mediador, razão pela qual medidas como estas devem ser restringidas ao máximo, com intuito de que a lei seja realmente aplicada aos casos que revelem efetiva necessidade, o que não ocorre no presente feito”. E agora, doutor?

Não é só no Rio Grande do Sul, como podem imaginar aqueles que ignoram o que se passa além das nossas fronteiras. A epidemia é nacional. O que diferencia um Estado do outro é a forma como o assunto é tratado e o espaço dado pela imprensa. E aqui cai o mito de que a divulgação de um caso estimula outros desequilibrados a fazerem o mesmo. No Paraná, onde a divulgação só sai nas estatísticas oficiais — e com viés distorcido, muitas vezes —, o número absoluto de vítimas de feminicídio em 2025 foi maior do que o do Rio Grande do Sul.

O governo de Ratinho Júnior comemorou a queda de 20% nos feminicídios. Notícia boa, naturalmente. Só que o número absoluto de vítimas caiu de 109 em 2024 para 87 em 2025. Com população semelhante, o Rio Grande do Sul passou de 73 para 80. Nos dois casos, números altos demais para se considerar aceitáveis. Santa Catarina teve 51 mulheres mortas por questões de gênero.

Leia Mais Palmas para Mariana e outras meninas que não querem ser influenciadoras de futilidades

Chegamos ao dia 30 de janeiro com 11 mulheres gaúchas assassinadas por ex-maridos, ex-namorados, ex-companheiros. Santa Catarina, aqui ao lado e com uma população menor, teve seis casos. Do Paraná ainda não se sabe, porque a imprensa local não dá destaque ao assunto.