“O Estado não pode se tornar sócio da promoção de um vício”, diz presidente da Federasul

Rodrigo Sousa Costa fez duras críticas ao governo do Estado. André Ávila / Agencia RBS

Em sintonia com empresários de diferentes setores, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, vai procurar o governador Eduardo Leite para tentar convencê-lo a desistir da ideia de o Estado entrar no ramo das apostas esportivas, por meio da recriada Loteria Estadual do Rio Grande do Sul, a Lotergs. Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta quinta-feira (29), Rodrigo fez duras críticas ao governo e disse que os empresários estão vendo casos de funcionários que dão desfalques e até se suicidam por não aguentar a pressão de agiotas, com quem tomaram dinheiro emprestado para sustentar o vício.

— Uma política pública tem que ser baseada em valores e em virtudes. O Estado não pode se tornar sócio de algo que corrompe virtudes e promove vícios. A gente está vendo casos de funcionários que fizeram desfalques enormes nas empresas e até se suicidam quando estão sendo cobrados por agiotas e pela vergonha de não terem resistido ao vício das bets, dos jogos eletrônicos. Esse vício está entrando nas casas das pessoas, atacando, acabando com a vida de crianças, de adolescentes. É uma narrativa falsa essa do “jogue com responsabilidade”.

Sousa Costa se exaltou ao comentar a justificativa do governo, de que a regulamentação de bets estaduais vai aumentar a receita em até R$ 4 bilhões. Disse que considera um equívoco tentar se beneficiar de uma atividade que está destruindo famílias:

— Isso é um problema de saúde pública, é uma epidemia, é um problema gravíssimo. O Estado deveria restringir severamente a publicidade das bets, a exemplo que se fez com tabaco e com álcool. A gente não vê propaganda de cigarro chegando pelo celular. Tem que fazer a mesma coisa com vício do jogo, que é pior do que o cigarro. Os psiquiatras estão classificando isso como pior do que o alcoolismo, pela intensidade, pelo grau, pela quantidade de suicídios.

O presidente da Federasul conversou com o secretário Pedro Capeluppi, mas não se convenceu com os argumentos de que a regulamentação será positiva para o Estado. Sousa Costa arrisca a dizer que foi ingenuidade do governador fazer essa proposta, que vai acabar prejudicando o próprio governo dele para gerar receitas para o sucessor.