“O Estado não pode se tornar sócio da promoção de um vício”, diz presidente da Federasul

Em sintonia com empresários de diferentes setores, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, vai procurar o governador Eduardo Leite para tentar convencê-lo a desistir da ideia de o Estado entrar no ramo das apostas esportivas, por meio da recriada Loteria Estadual do Rio Grande do Sul, a Lotergs. Em entrevista à Rádio Gaúcha na manhã desta quinta-feira (29), Rodrigo fez duras críticas ao governo e disse que os empresários estão vendo casos de funcionários que dão desfalques e até se suicidam por não aguentar a pressão de agiotas, com quem tomaram dinheiro emprestado para sustentar o vício.
— Uma política pública tem que ser baseada em valores e em virtudes. O Estado não pode se tornar sócio de algo que corrompe virtudes e promove vícios. A gente está vendo casos de funcionários que fizeram desfalques enormes nas empresas e até se suicidam quando estão sendo cobrados por agiotas e pela vergonha de não terem resistido ao vício das bets, dos jogos eletrônicos. Esse vício está entrando nas casas das pessoas, atacando, acabando com a vida de crianças, de adolescentes. É uma narrativa falsa essa do “jogue com responsabilidade”.
Sousa Costa se exaltou ao comentar a justificativa do governo, de que a regulamentação de bets estaduais vai aumentar a receita em até R$ 4 bilhões. Disse que considera um equívoco tentar se beneficiar de uma atividade que está destruindo famílias:
— Isso é um problema de saúde pública, é uma epidemia, é um problema gravíssimo. O Estado deveria restringir severamente a publicidade das bets, a exemplo que se fez com tabaco e com álcool. A gente não vê propaganda de cigarro chegando pelo celular. Tem que fazer a mesma coisa com vício do jogo, que é pior do que o cigarro. Os psiquiatras estão classificando isso como pior do que o alcoolismo, pela intensidade, pelo grau, pela quantidade de suicídios.
O presidente da Federasul conversou com o secretário Pedro Capeluppi, mas não se convenceu com os argumentos de que a regulamentação será positiva para o Estado. Sousa Costa arrisca a dizer que foi ingenuidade do governador fazer essa proposta, que vai acabar prejudicando o próprio governo dele para gerar receitas para o sucessor.
— A gente não pode abrir mão de valores, de virtudes, porque, senão, vamos voltar com arenas de gladiadores, com espadas se matando. Isso vai dar audiência, vai dar dinheiro, mas tem que ter um limite moral na política pública — completou.