Novo presidente da Câmara tem pressa para começar votações

Moisés Barboza quere pautar Plano Diretor já nas primeiras sessões do ano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Prestes a completar um mês na presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Moisés Barboza (PSDB) vai apresentar um plano de ação para o ano inteiro na primeira reunião com os colegas, dia 4 de fevereiro. Moisés diz que não pode perder tempo, porque na prática não tem nem seis meses para votar os projetos polêmicos que a Câmara precisa apreciar, dado que a maioria absoluta dos vereadores concorrerá a deputado estadual ou federal na eleição de outubro.

O presidente da Câmara fará um apelo para que os vereadores foquem no que é importante para a cidade e reduzam as discussões intermináveis sobre questões ideológicas. Cita o exemplo de moções propostas por vereadores que frequentemente dominam uma sessão inteira e servem apenas para marcar posição e produzir cortes para as redes sociais.

— Não vou cercear ninguém. Quero apenas que os colegas compreendam que para eles que são candidatos é melhor limpar a pauta logo — pondera.

O projeto mais polêmico é da atualização do Plano Diretor, que tem mais de 500 emendas. Na Câmara, diferentemente da Assembleia, as emendas são apreciadas antes do corpo do projeto.

— Quem é a favor que vote a favor, quem é contra que vote contra, mas não podemos ficar protelando — diz o vereador.