Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Porto Alegre
Notícia

Novo presidente da Câmara tem pressa para começar votações

Moisés Barboza pedirá aos colegas que não percam tempo com debates ideológicos

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS