Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Banho de água fria 
Notícia

Na CPI dos Pedágios, auditor do TCE não aponta irregularidades nas concessões 

Roberto Tadeu de Souza disse que apontamentos indicam potenciais problemas que precisam ser corrigidos antes da publicação do edital

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS