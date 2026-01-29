Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Segurança pública
Notícia

Leite vai cobrar nova postura da Brigada Militar

Últimos incidentes incomodaram o governador, que marcou "reunião de alinhamento"

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS