Governador define prazo para que PSD escolha candidato à Presidência

O PSD já definiu prazo interno para escolher quem será seu candidato à Presidência na eleição deste ano. Segundo o governador do Paraná e um dos postulantes à vaga, Ratinho Júnior, será em meados de abril, depois que os três governadores se desincompatibilizarem dos cargos atuais. Além de Ratinho, também disputam os governadores do RS, Eduardo Leite, e de Goiás, o recém-filiado Ronaldo Caiado.

— Primeiro, temos que sair do cargo em que estamos. A discussão de quem será o candidato e a união em torno desse nome vai acontecer por meados de abril. Nesse período vai se discutindo internamente qual a melhor opção e também sentindo o cenário. Política hoje em dia está muito dinâmica. Vamos decidir analisando o cenário, através de um conselho que será construído internamente, sem disputa interna, de forma bem harmônica — anunciou Ratinho, em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (28).

Ratinho despontava como favorito do partido para a sucessão, com Leite aparecendo como opção, caso o paranaense decidisse por concorrer ao Senado. Com a entrada de Caiado, anunciada na noite desta terça-feira (27), o trio de governadores disputará a preferência interna.

O protagonismo do PSD ressurgiu após o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidir concorrer à reeleição em São Paulo. Até então, ele era o ficha 1 do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que também é secretário no governo paulista.

Na entrevista, Ratinho elogiou Tarcísio e falou que vê como "natural" o apoio do paulista à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) a presidente. O governador do Paraná, inclusive, deixou claro que, em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, apoiará o candidato do PL.

— É um caminho natural da centro-direita apoiar quem esteja nesse campo. Espero estar no segundo turno, se eu vier a ser o candidato do PSD, mas é natural que isso (PSD apoiar Flávio Bolsonaro no segundo turno) possa vir a acontecer se esse for o resultado das eleições.