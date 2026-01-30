Ex-prefeita de Santa Cruz se recupera de AVC em casa

Dez dias depois de ter sofrido um AVC, a ex-prefeita de Santa Cruz do Sul Helena Hermany já está em casa e se recupera bem, sem sinais de sequelas. Cuidada pela família, ela segue em acompanhamento médico, com evolução positiva.
Nos últimos dias, Helena publicou um vídeo de agradecimento nas redes sociais, que já ultrapassou 100 mil visualizações, recebendo milhares de mensagens de carinho, orações e votos de boa saúde.
A ex-prefeita ficou especialmente tocada com a mobilização e o apoio de pessoas de todo o Estado.