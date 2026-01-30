Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fora de perigo
Notícia

Ex-prefeita de Santa Cruz se recupera de AVC em casa

Helena Hermany não teve sequelas, mas segue em acompanhamento médico

