Deputado e vereador de Porto Alegre tentam replicar caminhada de Nikolas Ferreira no RS

Deputado (centro) e vereador (dir.) caminham no acostamento da freeway em direção a Torres. Instagram @capitaomartim / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Sem o mesmo apelo, o deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) e o vereador de Porto Alegre, Marcelo Ustra (PL), iniciaram uma caminhada nos moldes da mobilização feita pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na semana passada. A dupla partiu da Capital na quinta-feira (29) e planeja chegar em Torres, no Litoral Norte, na próxima segunda-feira (2), após um percurso de 200 quilômetros.

O movimento começou com Capitão Martim, que iniciou a caminhada no Monumento ao Laçador, em Porto Alegre, vestindo uma camiseta com os dizeres "Acorda, Brasil" — igual à peça de roupa usada por Nikolas. No percurso, Ustra (que usa camiseta pedindo "liberdade para Bolsonaro") se juntou ao deputado.

Na tarde desta sexta-feira (30), apenas uma dezena de pessoas acompanhava os parlamentares, que já haviam passado pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na freeway.