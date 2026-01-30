Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sem sucesso 
Notícia

Deputado e vereador de Porto Alegre tentam replicar caminhada de Nikolas Ferreira no RS

Capitão Martim (Republicanos) e Marcelo Ustra (PL) iniciaram percurso de 200 quilômetros na Capital e planejam chegar a Torres

Henrique Ternus

