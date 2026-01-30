Deputado e vereador de Porto Alegre tentam replicar caminhada de Nikolas Ferreira no RS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Sem o mesmo apelo, o deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) e o vereador de Porto Alegre, Marcelo Ustra (PL), iniciaram uma caminhada nos moldes da mobilização feita pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na semana passada. A dupla partiu da Capital na quinta-feira (29) e planeja chegar em Torres, no Litoral Norte, na próxima segunda-feira (2), após um percurso de 200 quilômetros.
O movimento começou com Capitão Martim, que iniciou a caminhada no Monumento ao Laçador, em Porto Alegre, vestindo uma camiseta com os dizeres "Acorda, Brasil" — igual à peça de roupa usada por Nikolas. No percurso, Ustra (que usa camiseta pedindo "liberdade para Bolsonaro") se juntou ao deputado.
Na tarde desta sexta-feira (30), apenas uma dezena de pessoas acompanhava os parlamentares, que já haviam passado pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na freeway.
Ao longo do percurso, outros vereadores da Capital, como Ramiro Rosário (Novo) e Vera Armando (PP), participaram por alguns instantes da caminhada e registraram o momento nas suas redes sociais. Foram de carro e pararam para fazer as imagens. Dois veículos acompanham o grupo, trafegando pelo acostamento da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mobilização não impacta no fluxo da freeway.