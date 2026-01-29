Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Governo do RS
Notícia

Covatti pede para sair da Secretaria de Desenvolvimento Rural 

No dia 19 de janeiro, o PP aprovou a entrega dos cargos que ocupa no governo  

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS