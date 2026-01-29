Covatti pede para sair da Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Vilson Covatti entregou carta colocando cargo à disposição do governador Lucas Kloss / ALRS / Divulgação

Dez dias depois de o PP aprovar a saída do governo do Estado, o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, encaminhou ao governador Eduardo Leite uma carta colocando o cargo à disposição. Leite não só aceitou como tornou pública a saída com um post em seu perfil no X.

“Recebi hoje a carta do secretário Vilson Covatti, colocando seu cargo à disposição, e comunico que aceitei. Agradeço profundamente a dedicação e a contribuição ao longo destes anos à frente da Secretaria do Desenvolvimento Rural. Respeito a decisão dos Progressistas e seu caminho no processo eleitoral, e sou muito grato a todos os que colaboraram com o governo, com tantos avanços e conquistas para o RS. Nos próximos dias anunciarei o novo titular da pasta”, escreveu Leite.

Como quem aprovou a entrada no governo foi a bancada estadual, por enquanto, os demais indicados pelo PP seguirão nos cargos.

A saída do governo foi aprovada na mesma reunião do diretório em que o PP decidiu pela aliança com o PL na eleição de outubro e votou contra a candidatura própria, ao mesmo tempo em que indicou Covatti Filho como candidato. O grupo do deputado Ernani Polo boicotou a reunião do diretório, por entender que só a convenção, com quórum maior e mais qualificado, tem prerrogativa para decidir sobre questões eleitorais.

Polo segue em campanha pelo interior do Estado, apresentando-se como pré-candidato a governador. Quando questionado sobre a decisão do diretório, explica que não reconhece a legitimidade e que irá até o fim com a candidatura.

No dia 6 de fevereiro, Polo estará em Pelotas, em encontro organizado pelo deputado Afonso Hamm, um dos vices do PP. O deputado federal Pedro Westphalen também está alinhado a esse grupo.