Carlos Bolsonaro implode aliança de direita em Santa Catarina e deixa Esperidião Amin a ver navios

Ligação de Carluxo com Santa Catarina é de turista, mas será candidato mesmo assim. Evaristo Sa / AFP

A política de Santa Catarina está em ebulição com a confirmação, pelo PL, de que o vereador carioca Carlos Bolsonaro será mesmo candidato ao Senado e que a outra vaga será da deputada federal Caroline De Toni. Além do governador Jorginho Mello, o vice-presidente do PL em Santa Catarina, Bruno Mello, confirmou a líderes da base do governo na Assembleia que os dois serão candidatos.

Jorginho cedeu a um apelo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que espera repetir com Carlos o que aconteceu com Jair Renan, seu quarto filho, eleito vereador em Balneário Camboriú.

Inicialmente, a ideia era rifar Carol De Toni, mas ela fincou pé e teve o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O PL, então, decidiu escantear o veterano senador Esperidião Amin (PP), que seria um dos candidatos da aliança.

Diante da desfeita, MDB e PP ameaçam apoiar o candidato do PSD, João Rodrigues, na disputa pelo governo do Estado. Por mais identificados que sejam com Bolsonaro, líderes tradicionais de Santa Catarina estão inconformados com a candidatura de Carluxo, por entenderem que Senado não é para um forasteiro. A ligação que o filho de Bolsonaro tem com o Estado mais bolsonarista do Brasil é de turista. Agora, ele decidiu fixar residência em São José, região metropolitana de Florianópolis, para ter domicílio eleitoral no Estado até o início de abril, como manda a lei.