Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Três opções
Notícia

Candidato do PSD à Presidência será decidido "no diálogo", diz Leite

Governador gaúcho concedeu entrevista à GloboNews ao lado de Ronaldo Caiado, recém-filiado ao partido

Henrique Ternus

